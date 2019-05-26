شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يصلون استاد برج العرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية وصل لاعبو الزمالك استاد برج العرب. ويواحه الزمالك نظيره نهضة بركان مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساء على استاد برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements وتواجد الثنائى عماد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض الغائب عن المباراة للإصابة ، والتونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الفريق المصاب أيضا . كان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ احرزه التوجولى لابا كودجو فى الدقيقة 94 من المباراة .

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