شكرا لقرائتكم أبو ريدة يحضر نهائى الكونفدرالية فى استاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استاد برج العرب يشهد حضور رئيس اتحاد الكرة

يحضر المهندس هانى أبو ريدة ومعه ثلاثي أعضاء المجلس كرم كردي و خالد لطيف و حازم إمام مواجهة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى مساء اليوم الأحد فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب ضمن منافسات إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ويتواجد أبوريدة فى ستاد برج العرب بصفته عضو بالمكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي لكرة القدم على أن يتواجد فى المنصة للمشاركة فى تسليم الكأس للفريق الفائز.

ويحتاج الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.