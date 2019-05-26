شكرا لقرائتكم استاد برج العرب .. رئيس الاتحاد المغربى يصاحب نهضة بركان للملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم علي التواجد بمقر إقامة فريق نهضة بركان وغادر مع أتوبيس الفريق إلى استاد برج العرب. ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم بإياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية فى استاد برج العرب بالإسكندرية . وتوجه أتوبيس نهضة بركان المغربي من فندق الإقامة بالإسكندرية إلى استاد برج العرب استعدادا لخوض المباراة وحرص فوزي لقجع الذى يتولى رئاسة النادي المغربي بجانب اتحاد الكرة هناك على التواجد بصحبة فريقه.

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