شكرا لقرائتكم عبد الله السعيد يؤازر لاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استاد برج العرب

حرص عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز، على مساندة لاعبى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربى على استاد برج العرب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك ونهضة بركان فى استاد برج العرب ويتلقى الزمالك مع نهضة بركان فى العاشرة مساء اليوم بنهائى الكونفدرالية الأفريقية فى استاد برج العرب. Advertisements وكتب عبد الله السعيد عبر حسابه الرسمى بتويتر : "كل التوفيق لنادى الزمالك ممثل مصر فى الكونفدرالية". استاد برج العرب يشهد نهائى الكونفدرالية ويحتاج الزمالك للفوز على نهضة بركان بفارق هدفين فى استاد برج العرب لضمان حصد لقب الكونفدرالية بعد خسارة مباراة الذهاب فى المغرب بهدف نظيف .

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