شكرا لقرائتكم استاد برج العرب يحفز الزمالك بأغنية: انا ابن مصر أنا ضد الكسر" بنهائى الكونفدرلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استاد برج العرب يشدو بأغنية انا ابن مصرحفز مسئولى ملعب برج العرب لاعبى الزمالك بانغام أغنية "انا ابن مصر أنا ضد الكسر" قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساء فى حضور 50 ألف مشجع.
وامتلئ ملعب برج العرب على أخره من الجماهير قبل مواجهة الفريق المغربى.
ويبحث الزمالك عن الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.
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