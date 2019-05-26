شكرا لقرائتكم من يكسر صيام 945 يوما للزمالك فى النهائى الإفريقى؟ رقم مميز ينتظر مهاجمى الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى، على استاد برج العرب، اليوم، الأحد، رقما مميزا للاعبى الأبيض.

ويأمل الزمالك فى تسجيل أول هدف له فى المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية منذ مواجهة صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، فى نهائى دورى الأبطال عام 2016.

وسيكون صاحب الهدف الأول للزمالك، هو أول من يسجل للأبيض فى النهائيات الإفريقية منذ 945، وتحديدا الأحد 23 أكتوبر 2016.

Advertisements

وكان ستانلى أوهاويتشى قد سجل هدف فوز الأبيض على صن داونز فى الدقيقة 64 من مباراة العودة بين الفريقين.