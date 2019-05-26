من يكسر صيام 945 يوما للزمالك فى النهائى الإفريقى؟ رقم مميز ينتظر مهاجمى الأبيض...

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جدة - عمرو شويل تنتظر مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى، على استاد برج العرب، اليوم، الأحد، رقما مميزا للاعبى الأبيض.
ويأمل الزمالك فى تسجيل أول هدف له فى المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية منذ مواجهة صن داونز، بطل جنوب إفريقيا، فى نهائى دورى الأبطال عام 2016.
وسيكون صاحب الهدف الأول للزمالك، هو أول من يسجل للأبيض فى النهائيات الإفريقية منذ 945، وتحديدا الأحد 23 أكتوبر 2016.
وكان ستانلى أوهاويتشى قد سجل هدف فوز الأبيض على صن داونز فى الدقيقة 64 من مباراة العودة بين الفريقين.
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