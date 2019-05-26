شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة الزمالك و نهضة بركان فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية بنهائى الكونفدرالية بالإياب.. ويقدم "الخليج 365" بثا مباشرا لحظة بلحظة مباراة الزمالك و نهضة بركان فى الكونفدرالية للقراء فى جميع أنحاء الوطن العربي والعالم لكل العشاق والمتابعين من جماهير القلعة البيضاء. ويدخل الفارس الابيض المباراة بالهزيمة فى مباراة الذهاب بهدف نظيف جاء فى الدقيقة الـ94 من عمر المباراة التى اقيمت فى المغرب. Advertisements أعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفني،لفريق الزمالك ، قائمة الأبيض لخوض مباراة إياب نهائي الكونفدرالية وضمت القائمة الزمالك كلا من : في حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف في خط الدفاع : محمد عبد السلام - محمد عبد الغنى - محمود علاء - حازم امام - بهاء مجدى - عبد الله جمعه - محمود حمدى الونش في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف اوباما - أيمن حفنى - ابراهيم حسن - محمد إبراهيم - إحمد زيزو - محمد عنتر في خط الهجوم : خالد بو طيب - حميد احداد.

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