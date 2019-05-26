شاهد صورة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجانا| موعد مشاهدة مباراة...

ماهي أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26/5/2019؟ هو ما يبحث عليه محبي القلعة البيضاء في جوجل اليوم، بجانب موعد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان المغربي اليوم، في دربي عربي، يجمع الفريقين في مباراة الإياب والعودة، من موعد مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها الزمالك المصري ضيفه نهضة بركان المغربي، على أرضية ملعب برج العرب، في مواجهة العودة اليوم، التي سيدخلها كل طرف بشعار تحقيق نتيجة إيجابية، بهدف تحقيق نتيجة الفوز، والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

توقيت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

بداية متابعة مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان اليوم الأحد 26/5/2019، في مباراة الإياب من مباراة نهائي كاس الاتحاد الإفريقي “كأس الكونفدرالية”، يدخلها ممثل الكرة المغربية بركان، بعد التغلب في الدور الماضي، على حساب حساب الصفاقسي التونسي، بعد حسم الأمور لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراة الذهاب والإياب.

وفي المقابل يدخل الزمالك، موعد مشاهدة مباراة نهائي كاس الكونفدرالي الإفريقية اليوم الأحد، بعد تجاوز مباريات دور النصف النهائي، على حساب النجم الساحلي التونسي، بنتيجة هدف دون رد، في مجموع مباراة الذهاب والإياب.

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

بداية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد الموافق ل 26 مايو 2019 في لقاء الإياب، سيكون ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

البلد التوقيت غرينتش والمغرب 20.00 تونس والجزائر 21.00 مصر والسودان 22.00 مكة المكرمة والدوحة 23.00 بتوقيت الإمارات وعمان 00.00

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان مباشرة اليوم الأحد، ستكون هي قناة بي إن سبورت hd 1، وسيتواجد في التعليق على مباراة اليوم بين نهضة بركان والزمالك، حيث خصصت القناة معلقين للتعليق على مباراة اليوم، وهما كل من المعلق المصري علي محمد علي، وذلك عبر القناة الصوتية الأولى، فيما سيتواجد في التعليق عبر القناة الصوتية الثانية، المعلق المغربي جواد بده.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بخصوص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا اليوم، ستكون أولا هي قناة time sports المفتوحة، في ظل منح الكاف حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، ومن هنا إليكم تردد قناة time sports المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك و بركان مجانا اليوم.

ومن هنا تجدون المزيد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبركان مجانا اليوم.

كما ستكون بعض القنوات المفتوحة العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم، وفي حالة تواجد سنقدمه لكم فتابعونا.

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في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم.

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

في نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك المصري ونهضة بركان، كانت انتهت الأمور في تلك المباراة، بفوز نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد، مما يجعل مشاهد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في مباراة الإياب، يدخلها ممثل الكرة المغربية، وهو الاقرب نسبيا من التتويج بلقب الإفريقي، حيث يكفي الفريق المغربي نتيجة التعادل السلبي أو الإيجابي لذلك.

وحتي في حالة الهزيمة بفارق هدف مع التسجيل سيكون بركان هو المتوج بلب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، وفي المقابل على الزمالك من خلال مشاهدة مباراة نهضة بركان اليوم، تحقيق نتيجة الفوز بفارق هدفين، إذا أرد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: محمود علاء، حازم إمام، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، كهربا، أوباما، أحمد سيد. خط الهجوم: خالد بوطيب.

تجدون هنا:

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم وبركان.

طريقة المشاركة مسابقة الحلم 2019.