“أضبط الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان أياب نهائي بطولة...

نقدم لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد ضمن مباريات إياب النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويستقبل الفارس الأبيض فريق نهضة بركان وسط أجواء رمضانية مميزة لمتابعة هذه المباراة، والتي ينتظرها الكثير من الفارس الأبيض في مكان وسط توقعات كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بالنسبة للزمالك، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل التتويج بلقب البطولة.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر

ومن خلال المقال، سنتعرف على أهم القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية وكذلك موعد المباراة، بالإضافة لمتابعة مستمرة لكافة الأخبار المتعلقة بالمباراة وتشكيل الفريقين خلال هذه المباراة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان



تعد مباراة النادي الزمالك المصري من أهم ما يبحث عنه الكثير من الجماهير خلال الساعات الحالية، حيث يخوض النادي الزمالك مباراة اليوم في الدور النهائي بعدما حقق الفوز على النجم الساحلي بنتيجة هدف دون رد في مجموع المباراتين خلال الدور السابق، ويطمح الفارس الأبيض في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب البطولة الإفريقية لأول مرة في تاريخه.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان



من المقرر أن يكون موعد ماتش الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد الموافق 26-5-2019 في إياب الدور النهائي بالكونفدرالية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجاناً

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل كافة مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم على جميع الأقمار الصناعية، فيمكنكم التعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان علي جميع الأقمار دون النايل سات عبر الترددات التالية:

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

ستكون مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم منقولة عبر قناة النيل الرياضية والقناة الثانية الأرضية عبر التردد الأرضي، والتي يمكن استقبالها في مصر فقط.

وسنواصل متابعة كافة أخبار القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية، وعرضها على حضراتكم فور الإعلان عن ذلك، فتابعونا.