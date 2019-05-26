“أستقبل الآن” جميع ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، نتعرف من خلال المقال على أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، حيث يخوض الزمالك مباراة اليوم وسط حالة من الترقب والقلق على جميع محبي وعشاق الفارس الأبيض نظراً لقيمة المباراة، ويحتاج نادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم بعدما خسر بنتيجة هدف دون رد خلال مباراة الذهاب.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان

قنوات إذاعة مباراة الزمالك مجاناً، نجح نادي الزمالك في التأهل للدور النهائي من الكونفدرالية الإفريقية بعدما أقصي فريق النجم الساحلي خلال الدور نصف النهائي بنتيجة هدف دون رد بمجموع اللقائين، كما أستطاع نهضة بركان تحقيق الفوز على فريق الصفاقسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتقابل الفريقان في نهائي الكونفدرالية.

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القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك ونهضة بركان

يهتم الكثير من الجماهير بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجاناً اليوم في الكونفدرالية، حيث ستقام المباراة مساء اليوم الأحد الموافق 26-5-2019 على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية

ستكون مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، وذلك حصرياً في الشرق الأوسط، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم بتعليق جواد بده وعلي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

القناة التردد قناة ARENA SPORT القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي قناة 3 Sport القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي قناة AZ Tv القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي قناة CBC SPORT HD القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

ستكون القناة الثانية الأرضية عبر التردد الأرضي من اهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجاناً، وذلك نظراً لإقامة المباراة على أرض نادي الزمالك المصري، والتي يمكن استقبالها في مصر فقط.