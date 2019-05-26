عاجل|وصول حافلة الزمالك لملعب برج العرب استعدادا لنهائي الكونفدرالية

كتب: محمد خيري وعثمان إبراهيم وصلت حافلة فريق نادي الزمالك لملعب برج العرب استعدادا لخوض مباراة نهضة بركان مساء اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وزحفت الجماهير من مختلف محافظات مصر، فهناك بعض من الجماهير زحفت عن طريق القطارات، وهناك من زحف عن طريق الإتوبيسات في وقت مبكر من اليوم، حيث من المنتظر أن يشهد ملعب برج العرب مسرح موقعة الزمالك ونهضة بركان تواجد أكثر من 50 ألف مشجع للقلعة البيضاء. وصول الزمالك برج العرب جماهير الزمالك تهز مدرجات برج العربويتسلح أصحاب الرداء الأبيض...

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