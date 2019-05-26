شاهد البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

كتب: أحمد أبوعقيل يدخل نادي الزمالك مساء اليوم الأحد معركة كروية طاحنة ضد نهضة بركان المعربي في نهائي الكونفدرالية التي تقام على أرضية ملعب برج العرب في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في اللقاء الذي يقام بين الفريقين لحساب إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية . شاهد البث المباشر

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