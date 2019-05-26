عاجل|الهارب كوليبالي لاعب الأهلي ينضم للنجم الساحلي لمدة 4 مواسم.. والأهلي يرد: اللاعب مهدد بالإيقاف إن لم يسدد 450 ألف دولار للنادي

الموجز

كتب: حسن مظهر الدسوقيأعلن نادي النجم الساحلي عن ضم الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب النادي الأهلي السابق، لمدة 4 مواسم بداية من الموسم الجديد.

وانضم "كوليبالي" إلى الأهلي قادما من كليمارنوك الإسكتلندي، في يناير 2017، وجلس حبيسا لمقاعد البدلاء لفترة، طبقا لوجهة نظر فنية للمدرب حسام البدري، الذي كان وقتها مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم بالقلعة الحمراء، وكانت رؤيته ألا يدفع باللاعب الإيفواري حتى ينسجم مع الفريق.

وهرب "كوليبالي" من مصر، دون إبلاغ إدارة النادي الأهلي، وأصبحت الغرامة الموقعة على اللاعب قرارًا نهائيًا، ويجب على اللاعب دفع المبلغ المذكور.

وشارك "كوليبالي" مع الأهلي في 12 مباراة قبل هروبه واللعب مع نادي باتريك ثيتل الإسكتلندي، وكانت مجموع دقائق لعبه بالقميص الأحمر 861 دقيقة.

ونجح "سليماني كوليبالي"، في تسجيل 6 أهداف، جاءت كلها في الدوري المصري الممتاز، حيث زار شباك 5 فرق هي الداخلية "هدفين"، وبتروجت وأسوان وطنطا والنصر للتعدين "هدف في شباك كل منهم".

وشارك المهاجم الإيفواري في مباراتي دوري أبطال أفريقيا، ومباراة في كأس مصر، ولكنه لم ينجح في تسجيل أي هدف.

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يُذكر أن إدارة النادي الأهلي، سترسل فاكسًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تبلغه بقرار المحكمة الرياضية الدولية، والذي تلقاه النادي اليوم الخميس، في قضيته مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الهارب.

وقال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، إنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن حكم المحكمة الرياضية الدولية برفض الاستئناف الذي تقدم به اللاعب، لمطالبته بدفع الغرامة التي تم توقيعها عليه في أقرب وقت.

وأضاف عبد الرازق، أن الهدف من إبلاغ "فيفا" هو أحقية النادي الأحمر في شكواه ضد اللاعب من البداية، بجانب الحصول على الغرامة الموقعة عليه في وقت محدد ودون أي تأخير.

علق حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، على انتقال سليماني كوليبالي لاعب المارد الأحمر الهارب، لصفوف النجم الساحلي التونسي.

وقال عبدالرازق، في تصريحات خاصة للوطن سبورت، إن كوليبالي مطالب بتسديد غرامة للنادي الأهلي قدرها مليون و450 ألف دولار، عن طريق الاتحاد الدولي "فيفا".

وتابع المستشار القانوني للنادي الأهلي: "أمام المهاجم الهارب مهلة حتى الرابع والعشرين من يونيو المقبل لتسديد الغرامة المذكورة للأهلي، وفي حال تقاعس عن دفعها سيتم اتخاذ قرار الإيقاف ضده من الاتحاد الدولي قد يصل لمدى الحياة".