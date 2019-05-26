لقطة الموسم.. حكم يسجل هدفا في هولندا... ويحتسبه

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أثار حكم في دوري الدرجة الرابعة لكرة القدم في هولندا، الجدل بتسجيله هدفا واحتسابه، مثيرا اعتراض الفريق المتلقي الذي انتهى فائزا بالمباراة.

ووقعت الحادثة خلال مباراة السبت بين فريق هاركيماسي بويز وضيفه هويك. وأظهرت أشرطة مصورة تم تداولها على مواقع التواصل، الحكم الذي أشارت وسائل الاعلام المحلية الى أن اسمه موريس بارهويس، وهو يجري الى داخل منطقة جزاء هاركيماسي بويز أثناء هجمة لهويك.

وعندما قام المدافعون بإبعاد الكرة، أعاد لاعب الفريق المنافس ريك إمبنس التسديد من زاوية ضيقة، لكن الكرة هذه المرة ارتدت من القائم، لتعود وترتد من ساق الحكم الى داخل المرمى في الدقيقة 66 من المباراة.

ووسط ذهول لاعبي الفريق المضيف، أطلق الحكم صافرته محتسبا الهدف، ما أثار اعتراض لاعبي هاركيماسي بويز لاسيما وأن الهدف جعل فريق هويك يقلص الفارق الى 2-3.

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ورفع الحكم يديه لدى اعتراض اللاعبين، في إشارة الى أنه لم يتمكن من فعل شيء للكرة التي اصطدمت به وهو على مسافة قريبة من المرمى.

ورأت صحيفة "ألغمين داغبلاد" أن الحكم "لم يكن في إمكانه سوى احتساب الهدف"، على رغم أنها وصفته بـ "الغريب".

ولم يؤثر الهدف بأي شكل على النتيجة النهائية للمباراة، اذ تمكن الفريق المضيف من إضافة هدف رابع وأنهى اللقاء فائزا 4-2.

شاهد الفيديو: