شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توافد الجماهير على برج العرب استعداداً لمباراة الزمالك و نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد محيط استاد برج العرب توافد و إقبال جماهيري كبير على مباراة الزمالك قبل ساعتين من إنطلاق مباراة نهضة بركان المقرر لها العاشرة مساء اليوم باستاد برج العرب.

تواجدت الجماهير منذ الثانية عشرة ظهرا داخل ملعب برج العرب، افترشت جماهير الزمالك مدرجات ملعب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بستاد برج العرب، للإفطار قبل انطلاق المباراة المقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم.

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ويلتقي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة العودة، بعدما انتهت مباراة المغرب بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.