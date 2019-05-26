شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة وكردي و لطيف وإمام ممثلين اتحاد الكرة فى نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و معه ثلاثي أعضاء المجلس كرم كردي و خالد لطيف و حازم إمام فى استاد برج العرب بالإسكندرية لحضور نهائى البطولة الكونفدرالية التى تجمع الزمالك و نهضة بركان.

ويحضر أبو ريدة بصفته عضو بالمكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي لكرة القدم على أن يتواجد فى المنصة للمشاركة فى تسليم الكأس للفريق الفائز.

ويلتقي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة العودة، بعدما انتهت مباراة المغرب بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

Advertisements

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.