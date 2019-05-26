شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العلا : TIME SPORT ضربة قوية للمصريين فى عالم الرياضة .. وأتمني التوفيق للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد أبو العلا نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن قناة TIME SPORT إنطلاقه للرياضة المصرية وضربة قوية للمصريين فى عالم الرياضة ،و نقل نهائى الكونفدرالية للزمالك أمام نهضة بركان أمر جيد ورائع وبشرة خير قبل نقل القناة لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

تابع أبو العلا أحد أفراد التحليل بقناة " تايم سبورت " أنه سعيد بتواجده فى القناة التى سيكون لها شأن فى الفترة المقبلة ، وحدث عالمي بنقل مباريات أمم أفريقيا و سعيد بتواجده مع كوكبة التحليل الكبار أمثال حسن شحاته و أيمن يونس وعماد متعب.

وتمني أبو العلا تتويج الزمالك بالبطولة الكونفدرالية فى مباراة اليوم .

وتقدم تايم سبورت ستوديو تحليلى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى وتذاع على البث الارضى ويقدم الاستوديو الاعلامى سيف زاهر ومعه حسن شحاتة وعماد متعب وأيمن يونس و محمد أبو العلا .

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ويلتقي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة العودة، بعدما انتهت مباراة المغرب بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.