شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع أهلاوى: "إن شاء الله الزمالك يفوز ببطولة الكونفدرالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على نجيب مشجع أهلاوى بالقليوبية، إنه يتمنى فوز فريق الكرة بنادى الزمالك فى المباراة النهائية مع فريق نهضة البركان المغربي بنهائى بطولة كأس الإتحاد الإفريقى، والمقرر إقامتها بينهما باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن هذه البطولة لا يجب أن تخرج من بين الفرق المصرية المشاركة بها، حتى وإن فاز بها الغريم التقليدى للنادى الأهلى، متمنيا الفوز للنادى الأبيض بهدفين مقابل لا شئ، حتى تغادر البطولة ميت عقبة.

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وتشهد الساعات الحالية زيادة الأعداد الوافدة من جماهير الزمالك إلى مدرجات استاد برج العرب، للتواجد فى الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.