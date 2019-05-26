شكرا لقرائتكم خبر عن امتلاء ملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان بـساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمتلئ ملعب برج العرب بجماهير نادى الزمالك قبل مواجهة الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربي، والمقرر انطلاقها فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب، والتى تأتى فى إياب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا.

وحفز مسئولو ملعب برج العرب حماهير الزمالك بأغنية "أنا أبن مصر أنا ضد الكسر" قبل المواجهة المرتقبة.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.