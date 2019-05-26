شكرا لقرائتكم خبر عن المعلم و متعب و أبو العلا وأيمن يونس مع سيف زاهر فى الاستوديو التحليلي لنهائى الكونفيدرالية بقناة TIME SPORT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر نجوم الكرة المصرية حسن شحاته المدير الفني لمنتخب مصر ،أيمن يونس ، عماد متعب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق و محمد أبو العلا نجم الزمالك مع الاعلامى سيف زاهر فى الأستوديو التحليلي على قناة TIME SPORT لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي فى نهائى البطولة الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، في مباراة العودة، بعدما انتهت مباراة المغرب بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

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قناة تايم سبورت تضم عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية وستذيع نهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى .