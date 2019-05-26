لوك ايميل يعلن قائمة الطلائع لمواجهة المقاصة في مشهد ختام الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة المقاصة فى العاشرة مساء الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري العام وضمت القائمة كل من : "محمد بسام ومحمد شعبان وعلي الفيل وأحمد سامي واسلام اجوجو ومصطفي الزناري وفرانك ستيفن ويوسف بيبو وريتشارد واسلام سلمونتي ومصطفى محمد وبوشا وكريم طارق وشيكاتارا وتالا نداي وحسن يوسف وكابوريا". Advertisements ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 35 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 40 هدف وتلقت شباكه 38 هدف . وهبط النجوم والداخلية رسميًا إلى القسم الثانى ، ولم يتحدد الطرف الثالث، فى ظل المنافسة الشرسة بين أكثر من نادى للهروب إلى منطقة الأمان، بينما انحصرت الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الوصيف".

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