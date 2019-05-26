شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 11 هدفاً مغربياً تدق ناقوس الخطر فى الزمالك بالنهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك اختباراً صعباً عندما يلتقى نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم، فى إياب نهائى الكونفدرالية والصعود لمنصة التتويج الأفريقية لأول مرة فى سجل أبطال الكونفدرالية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب القارى، بينما يمتلك نهضة بركان فرصتين للحصول على اللقب إما الخروج بنتيجة التعادل السلبى على أقل تقدير أو الفوز، وذلك بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين فى المغرب بفوز نهضة بركان بهدف دون رد جاء فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة عن طريق المهاجم التوجولى لابا كودجو.

ويملك فريق نهضة بركان المغربى ميزة تهديفية قوية، حيث سجل بطل المغرب 11 هدفاً منذ بداية دور ربع نهائي الكونفدرالية أكثر من أى فريق آخر، يليه الصفاقسى التونسى سجل 5 أهداف فقط.