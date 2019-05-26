حازم إمام :انا فى برج العرب لمؤازرة "بيتى" ..والتتويج بالكونفدرالية يعيد الأبيض لطريق البطولات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة أنه متواجد فى استاد برج العرب لمؤازرة فريقه وبيته الزمالك فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. تابع حازم إمام لـ " الخليج 365" أن مساندة الزمالك واجب على الجميع فى تلك المباراة الهامة ، مؤكداً أن تتويج الزمالك بالكونفدرالية سيعيده للتتويج بالبطولات الفترة المقبلة. يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

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