شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم جروس مع الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس لقاء قوى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان، فى المواجهة المحدد لها العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

يسعى الأبيض إلى الفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ويرصد ”الخليج 365” ما قدمه جروس مع الفريق الأبيض قبل نهائى الكونفدرالية فى التقرير التالى:

تولى جروس المهمة الفنية للزمالك فى 3 يوليو 2018 خلفا لخالد جلال.

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وقاد جروس الزمالك فى 29 مباراة ببطولة الدوري العام، ومباراتين فى كأس مصر و15 مباراة في بطولة الكونفدرالية ومباراة و4 مباريات ببطولة كأس زايد للأندية العربية.

نجح جروس فى الفوز مع الزمالك فى 20 مباراة ببطولة الدوري وتعادل فى 6 مباريات أمام فرق وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

حقق جروس الفوز مع الزمالك فى 6 مباريات فى الكونفدرالية وتعادل فى مثلها، وتعرض للخسارة فى 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 9 أهداف فقط، وهو ما يجعل الأبيض أفضل هجوم فى البطولة.