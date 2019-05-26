سوبر كورة.. رقم مميز ينتظر مهاجمى الزمالك يكسر صيام 945 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر مباراة الإياب بنهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى، على استاد برج العرب، اليوم، الأحد، رقما مميزا للاعبى الأبيض. لمزيد من التفصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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