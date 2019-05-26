شكرا لقرائتكم خبر عن حميد أحداد يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان و"هيما" صانع ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربى، والمقرر انطلاقها فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والذى وضح منه أنه سيعتمد على طريقة لعب جديدة عليه وهى 4 / 1 / 4 / 1 بوجود طارق حامد كلاعب وسط مدافع بمفرده، مع إشراك محمد إبراهيم أساسيا كصانع ألعاب.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.

وجاء تشكيل الزمالك، لمواجهة بطل المغرب..

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

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في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما

في خط الهجوم: حميد أحداد

وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .