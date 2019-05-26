سموحة يفوز على القيروان التونسى ويتوج ببرونزية البطولة الإفريقية للسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سلة سموحة بقيادة اشرف توفيق المدير الفنى على القيروان التونسى بنتيجة 58/69 فى نهائيات البطولة الإفريقية التى تقام بأنجولا وحقق سموحة المركز الثالث وتوج ببرونزية المنافسات . Advertisements تضم بعثة سموحة كل من تامر مصطفى ، و أشرف السيد ، و شريف الدياسطى ، و أحمد السيد ، وعمر عزب ، وأحمد عزب ، و جيمس ادواردو ، و ابراهيم خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا. ويرأس البعثة احمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى.

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