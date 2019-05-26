انت الان تتابع رسميا.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:١٩ م

نادى الزمالك

تسلم نادي الزمالك، اليوم الأحد، خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعليق عقوبة رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء التي وقعت عليه من قبل وايقافه عن حضور المباريات الإفريقية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، وأكد مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء، أن رئيس الزمالك سيتواجد خلال مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، المقرر لها في الساعة العاشرة مساء اليوم، على ملعب الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

كما نشر أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الكاف رفع الإيقاف عن رئيس القلعة البيضاء. وكتب شوبير: "بعد اعتذاره رسميا لرئيس الكاف ودفع غرامة 40 ألف دولار، رفع الإيقاف الموقع من الاتحاد الإفريقى على رئيس الزمالك، وأصبح من حقه حضور نهائي الكونفدرالية بين الزمالك