انت الان تتابع صدمة جديدة من لجنة المسابقات للنادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

الأهلي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، إقامة مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في إطار الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في الساعة العاشرة من مساء غد الإثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكري بدلا من ستاد المقاولون العرب. ووفقا للجدول المعلن من لجنة المسابقات، قبل أزمة البيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي، وأعلن خلاله عدم استكمال مبارياته في الدوري إلا في حالة انتهاء مباريات المسابقة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، تقام غدا، 4 مباريات هي: مصر المقاصة مع طلائع الجيش، الداخلية مع المصري، الجونة مع الإسماعيلي، النجوم مع انبي.

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ويأتي تعديل ملعب مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في الجولة الـ34 - الأخيرة - من عمر مسابقة الدوري، تأكيدا على إقامة مباريات الدوري في مواعيدها المعلنة مؤخرا، وو ما يعني أن اللجنة ضربت ببيان الأهلي الأخير عرض الحائط، ولم تهتم بطلب النادي الخاص بإقامة كل مباريات الجولة الأخيرة في موعد واحد. وفجر مجلس