انت الان تتابع مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٦ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

أزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.

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ويخضع وليد أزارو، مهاجم الأهلي لفحص طبي مساء اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق، للتعرف على مدى جاهزيته للوجود في المران الجماعي، وزوال الألم الذي كان يعاني منه في الكتف بشكل نهائي. واشتكى مهاجم الأهلي من آلام في الكتف عقب مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري والتي انتهت بنتيجة (1-1)، واكتفى بأداء