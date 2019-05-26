شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وميدو يدعمان الزمالك من برج العرب بنهائى الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصل الثلاثي حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق واحمد عيد ،إلى الإسكندرية، لمساندة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة اياب نهائي الكونفدرالية الافريقية ،، امام نهضة بركان المغربي .
ويحرص عدد كبير من نجوم الزمالك القدامى، على التواجد في ملعب برج العرب لمساندة الفريق في مباراة النهائي. ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء .
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام وميدو يدعمان الزمالك من برج العرب بنهائى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.