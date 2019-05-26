شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وميدو يدعمان الزمالك من برج العرب بنهائى الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل الثلاثي حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق واحمد عيد ،إلى الإسكندرية، لمساندة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة اياب نهائي الكونفدرالية الافريقية ،، امام نهضة بركان المغربي .

ويحرص عدد كبير من نجوم الزمالك القدامى، على التواجد في ملعب برج العرب لمساندة الفريق في مباراة النهائي. ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء .