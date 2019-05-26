شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» ترصد تفاصيل استعدادات الزمالك بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعيش جماهير القلعة البيضاء ساعات من الترقب والقلق، قبل المباراة التى ستقام بين فريقى الزمالك ونهضة بركان المغربى، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائى كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

وترصد «المصرى اليوم» فى السطور التالية تفاصيل الليلة التى عاشتها جماهير نادى الزمالك قبل مواجهة الفريق المغربى فى نهائى الكونفيدرالية، حيث لم يتذوق مشجعو القلعة البيضاء النوم، واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك وتويتر» بتحفيز الجماهير البيضاء للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عن طريق فيديوهات تحفيزية من أجل اقتناص لقب البطولة. ودشنت جماهير نادى الزمالك «هاشتاج» على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» لتحفيز اللاعبين قبل الموقعة المرتقبة: «جحيم برج العرب»، وذلك من أجل التشجيع لمدة 90 دقيقة لبث الرعب فى قلوب لاعبى نهضة بركان المغربى والضغط عليهم من الناحية النفسية.

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وبدأت جماهير نادى الزمالك الزحف نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، من جميع المحافظات، عقب تناول وجبة السحور مباشرة، أمس من أجل المبيت فى الإسكندرية حتى وقت اللقاء المرتقب أمام نهضة بركان المغربى.

وحرص مشجعو القلعة البيضاء من كل المحافظات على تجهيز رحلات سفر خاصة ذهاب وعودة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، ما يسمى بـ«الترحال»، وذلك بأسعار رمزية تراوحت ما بين 100 و200 جنيه، حيث سعت جماهير نادى الزمالك إلى ملء السعة المحددة لهم فى ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد الحشد الكبير خلال عملية بيع التذاكر. واتفقت بعض روابط نادى الزمالك على تجهيز الإفطار الرمضانى من محيط الاستاد حتى مدرجات ملعب برج العرب. فيما حرصت هيئة ملعب «برج العرب» بالإسكندرية على إذاعة أفلام تسجيلية لتاريخ بطولات القلعة البيضاء وأساطيره ورموزه قبل المباراة على الجماهير، والتى تفاعلت بشدة مع الفيديوهات المعروضة ولكنها التزمت بالمبادرة التى تم الاتفاق عليها وهى «شجع من الساعة 10»، حيث اتفقت جماهير القلعة البيضاء بالتشجيع فقط منذ بداية اللقاء، وذلك لتوجيه مجهودهم فى تشجيع اللاعبين وقت المباراة لتحفيزهم.

وتحول ملعب برج العرب إلى مسجد كبير، وذلك لأداء صلاتى المغرب والتراويح، حيث حرصت جماهير نادى الزمالك على الدعاء للقلعة البيضاء بتحقيق الفوز واقتناص لقب كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية»، وسط أجواء رمضانية رائعة للغاية. من جانبه، سلط الاتحاد الإفريقى الضوء على نهائى الكونفيدرالية المرتقب، حيث أكد الكاف فى تقريره أن الزمالك خسر مرة واحدة فى آخر 10 مباريات خلال كأس الاتحاد الإفريقى، كما أنه لم يتذوق طعم الهزيمة منذ 2015 أمام صن داونز، وحقق 5 انتصارات من المباريات السبع على ملعبه هذا الموسم وتعادل فى مباراتين.

واختص الموقع الرسمى للكاف طارق حامد بتقرير قبل موقعة النهائى الإفريقى ووصفه «بقلب الأسد»، مشيرًا إلى أنه ساهم فى نجاحات الفارس الأبيض هذا الموسم، مشددا على أن جماهير القلعة البيضاء تعول على لاعب الوسط فى تحقيق لقب قارى غائب منذ ١٦ عامًا والأول له فى الكونفيدرالية بنسختها الجديدة. من جهة أخرى، تأكدت عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إلى المشاركة فى المباريات بعد ثلاثة أسابيع، حيث خاض النجم التونسى تدريبات منفردة فى مران القلعة البيضاء، أمس. وحرص الجهاز الطبى للفريق الأبيض على التنسيق مع نظيره التونسى، والذى أكد لحاق ساسى بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب التونسى، فى البطولة المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.