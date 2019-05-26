شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام في طريقه إلى برج العرب: «الزمالك يقدر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر حازم إمام، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، صورة لهُ في طريقه إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحضور نهائي الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، مساء الأحد.

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وفي منشور سابق، كتب إمام عبّر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «الزمالك يقدر إن شاء الله».