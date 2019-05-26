شكرا لقرائتكم تدريبات إضافية للاعبي الجونة استعدادا للإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة برنامج تدريبات إضافيه للمدافعين خلال مران الفريق لتفادى الاخطاء الذى ظهرت خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز .
ويلاقى فريق الجونة نظيرة الإسماعيلى، ضمن الجولة الـ 34 للدورى الممتاز، فى الساعة العاشرة مساء غداً الاثنين .
يذكر أن الجونة يحتل حاليا المركز الـ 14 بالدورى برصيد 36 نقطة وهو المركز الذى يجعله مهددا بالهبوط.
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