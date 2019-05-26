شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. جماهير الأبيض "حط فى بطنك بطيخة صيفى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طمأنينة كبيرة من جانب جماهير الزمالك فى ظل حراسة محمود عبد الرحيم "جنش" لعرين الأبيض أمام نهضة بركان فى إياب دور نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى اللقاء المحدد له العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.

يشهد تشكيل الزمالك عودة محمود جنش، لحراسة مرمى الفريق، بعد رفع الإيقاف عنه بعدما غاب عن مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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يعتبر جماهير الزمالك جنش صمام أمان الفريق لما قدمه من عروض قوية هذا الموسم فى الدورى والكونفدرالية فى ظل الاعتماد عليه بشكل أساسى بعد رحيل أحمد الشناوى إلى بيراميدز.

ونجح جنش فى إنقاذ عرين الأبيض من أهداف محققة فى الكونفدرالية وكان أحد أهم اللاعبين اللذين ساهموا فى وصول الفريق على بر الأمان وخوض النهائى للمنافسة على اللقب.

جنش من مواليد 10 يوليو عام 1987، انضم إلى الزمالك موسم 2010 / 2011 قادما من النادى الأوليمبى وكان بديلا لمحمد عبد الواحد ثم أحمد الشناوى، قبل أن يحصل على فرصته كاملة هذا الموسم.