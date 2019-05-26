شكرا لقرائتكم أول رد فعل من الأهلى بعد انضمام كوليبالى للنجم الساحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق حلمى عبد الرازق المستشار القانونى للنادى الأهلى على انتقال مهاجم الفريق الهارب الإيفوراى سليمانى كوليبالى إلى النجم الساحلى التونسى.

قال عبد الرازق المستشار القانوني للأهلي لـ"الخليج 365" أن يوم 24 يونيو المقبل هو آخر موعد لسداد الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأحمر السابق الذي هرب عن صفوف الفريق، للغرامة والتى تقدر قيمتها بمليون و٤٥٠ ألف دولار.

وأكد عبد الرازق أنه في حالة عدم تسديد كوليبالى للغرامة في الوقت المحدد سيتم إيقاف اللاعب نهائيا ولن يستطيع الانضمام لاى ناد.