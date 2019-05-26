الزمالك ضد نهضة بركان .. صراع خاص بين أوباما وإبراهيم حسن...

جدة - عمرو شويل يوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم حسن لاعبا نادى الزمالك على موعد مع صراع من نوع خاص خلال مباراة نهضة بركان المغربى، إذ يتنافس الثنائى على لقب هداف الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم،الأحد ،على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع .

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يعد إبراهيم حسن هداف الزمالك فى الكونفدرالية حتى الأن برصيد 4 ،حيث نجح فى أحراز هدف الفوز والتأهل للأبيض فى مرمى حسنية أغادير المغربى فى الدقيقة 49 من زمن المباراة فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، كما نجح فى إحراز هدفين في شباك جورماهيا الكيني، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين فى دور المجموعات و هدف فى اتحاد طنجة فى إياب دور الـ 32.