شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. صراع خاص بين أوباما وإبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيم حسن لاعبا نادى الزمالك على موعد مع صراع من نوع خاص خلال مباراة نهضة بركان المغربى، إذ يتنافس الثنائى على لقب هداف الكونفدرالية الإفريقية.
ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى العاشرة مساء اليوم،الأحد ،على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وسط حضور جماهيرى يتجاوز 50 ألف مشجع .
يعد إبراهيم حسن هداف الزمالك فى الكونفدرالية حتى الأن برصيد 4 ،حيث نجح فى أحراز هدف الفوز والتأهل للأبيض فى مرمى حسنية أغادير المغربى فى الدقيقة 49 من زمن المباراة فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية، كما نجح فى إحراز هدفين في شباك جورماهيا الكيني، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين فى دور المجموعات و هدف فى اتحاد طنجة فى إياب دور الـ 32.
فيما يأتى يوسف "أوباما" فى المركز الثانى بين هدافى الزمالك برصيد 3 أهداف ، وسط سعيه إلى اللحاق بإبراهيم حسن أو تخطيه فى لقاء اليوم.
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