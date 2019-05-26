شكرا لقرائتكم الشوربجى يتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال أبطال مصر فى الاسكواش يحصدون الألقاب والبطولات ويتربعون على عرش القمة وتوج اليوم محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت في انجلترا في الفترة بين 20 إلى 26 مايو الجاري، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

واستطاع الشوربجي أن ينتصرعلى مواطنه علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 66 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9 و 5-11 و 11-5 و 11-9 .

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وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها الشوربجي ببطولة بريطانيا، حيث سبق وتوج المصنف الثاني عالميا بنسختي 2015 على حساب الفرنسي جريجور جولتير، و2016 على حساب المصري رامي عاشور.

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أعرق وأهم البطولات في تاريخ اللعبة حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينية طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش psa، وتقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.