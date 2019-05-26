شكرا لقرائتكم حازم إمام: مساندة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية واجب وطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة أنه متواجد فى استاد برج العرب لمؤازرة فريقه وبيته الزمالك فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي. Advertisements أكد حازم إمام مؤازرة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى واجب على الجميع فى تلك المباراة الهامة ، مؤكداً أن تتويج الزمالك بالكونفدرالية سيعيده للتتويج بالبطولات الفترة المقبلة. ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى مساء اليوم الأحد فى تمام العاشرى مساء على ملعب برج العرب بحضور 50 ألف مشجع.

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