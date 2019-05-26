شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. مشوار الأبيض فى البطولة حتى الوصول للنهائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطمح لاعبو نادى الزمالك فى تحقيق الفوز بفارق هدفين اليوم مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.حيث يخوض الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس إلى خوض إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المحدد له العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد برج العرب.

لعب نادى الزمالك 15 مباراة بالكونفدرالية، منها 6 فى دور المجموعات، و4 مباريات بربع نهائى ونصف نهائى،وواحدة فى النهائى فاز فى 6 مباريات وتعادل 6 مباريات، وتعرض للخسارة فى 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 21 هدفا، بينما استقبلت شباكهم 9 أهداف فقط، وهو ما يجعل الأبيض أفضل هجوم فى البطولة.

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التقى الزمالك مع القطن التشادى فى دور الـ 32 من البطولة، فاز فى الذهاب 7/0، وخسر فى العودة 2/0، ثم ألتقى مع اتحاد طنجة فى دور الـ16، تعادلا فى الذهاب سلبيا، وتغلب الأبيض بثلاثية فى العودة مقابل هدف.

وبالنسبة لدور المجموعات خسر من جورماهيا 4/2، وتعادل مع نصر حسين داى 1/1، وبنفس النتيجة مع بترو اتليتكو، وتغلب على نفس الفريق بهدف، فى الجولة التالية،وفاز على جورماهيا برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع نصر حسين سلبيا.

والتقى الزمالك مع حسنية أغادير فى ربع نهائى الكونفدرالية، تعادلا سلبيا فى الذهاب، وفاز الزمالك فى العودة بهدف دون رد، قبل أن يهزم النجم الساحلى فى ذهاب نصف النهائى بهدف وحيد وبتعادل سلبيا فى الإياب، الا أنه خسر فى ذهاب الدور النهائى أمام نهضة بركان بنتيجة 1 / 0.