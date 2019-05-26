شكرا لقرائتكم "لقمة هنية تكفى 100".. كاميرا الخليج 365 ترصد وجبة الإفطار الأمن داخل برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب عمرو جاب الله ومحمد الجزار .. تصوير: كريم عبدالعزيز وحسن محمد

رصدت كاميرا "الخليج 365"، تناول قوات الأمن المتواجدة فى ملعب برج العرب، لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان، لوجبة الإفطار داخل الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة المرتقبة. ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان المغربى فى العاشرة صباح اليوم بملعب برج العرب فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements وتتواجد قوات الأمن داخل ملعب برج العرب منذ الصباح الباكر لتأمين مباراة الزمالك ونهضة بركان.

قوات الأمن تتناول الإفطار داخل برج العرب (1)

قوات الأمن تتناول الإفطار داخل برج العرب (2)

قوات الأمن تتناول الإفطار داخل برج العرب (3)

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