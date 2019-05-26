اخبار الرياضه

حازم إمام يصل برج العرب لمساندة الزمالك في نهائي الكونفدرالية...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم حازم إمام يصل برج العرب لمساندة الزمالك في نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق إلى الاسكندرية لحضور مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.

 

 

وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد سجله لابا كودجو.

Advertisements

 

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين مع نظافة شباكه للتتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمته بهدف قاتل ، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام يصل برج العرب لمساندة الزمالك في نهائي الكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا