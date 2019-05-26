شكرا لقرائتكم حازم إمام يصل برج العرب لمساندة الزمالك في نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق إلى الاسكندرية لحضور مباراة إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.
وكان الزمالك خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد سجله لابا كودجو.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز بهدفين مع نظافة شباكه للتتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمته بهدف قاتل ، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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