شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. تاريخ أندية المغرب في إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل المواجهة المرتقبة فى العاشرة من مساء بين فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى ، فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية ، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم الغائب منذ 17 عاما ، لإسعاد الجماهير و إضافة بطولة تضاف إلى ألقاب الأبيض . فقد سبق وتوجت أندية أسود الاطلسى باللقب الأفريقى 4 مرات من قبل. أول الألقاب الأفريقية التى توج بها أندية المغرب كانت عام 2005 وفاز فيها الجيش الملكى باللقب بعد التغلب على دولفينز النيجيرى بثلاثية نظيفة فى العودة . وفى عام 2010 توج الفتح الرباطى بالكونفدالية بالتغلب على الصفاقسى التونسى 3/2 Advertisements وفى 2011 فاز المغرب الفاسى باللقب بعد التغلب على النادى الأفريقى التونسى بهدف نظيف . وأخر لقب كونفدرالية توج به اندية المغرب كان العام الماضى بعد أن فاز الرجاء الرياضى على فيتا كلوب 4/3 بمجموع المباراتين . فهل ينضم الزمالك إلى ضحايا أندية المغرب فى نهائيات الكونفدرالية

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