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شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك في انتظار الافطار محيط استاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت جماهير الزمالك على تناول الإفطار فى ملعب برج العرب الذى يحتضن مواجهة فريقهم أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها مساء اليوم الأحد فى تمام العاشرة مساء.
ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، احرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.
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