شكرا لقرائتكم رحلة دخول مشجع الزمالك من الشارع لكرسى مدرج برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365"، رحلة دخول مشجع نادي الزمالك، إلى ملعب برج العرب، لحضور مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى، المقرر انطلاقها فى العاشرة مساءا فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتبدأت رحلة مشجع الزمالك لدخول ملعب برج العرب، قبل مسابقة طويلة من الاستاد حيث تتواجد 4 كمائن أمنية لتفتيش الجماهير، ومنع دخول أى مواد صلبة ممنوعة من جانب الأمن.

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وتم تخصيص طوابير خاصة لدخول السيدات وتوجد قوات أمن نسائية مخصصة للنساء فقط للتفتيش قبل دخول الملعب.

بعد المرور من كمائن التفتيش يتوجه المشجع إلى رقم البوابة المدون على تذكرة دخول المباراة حيث يوجد على كل تذكرة رقم البوابة الخاصة بها وذلك لمنع الزحام والتسهيل من تواجد الجماهير لداخل الملعب.

بعد مرور المشجع من البوابة الخارجية يبدأ فى المرحلة الأخيرة وهى المرور من داخل البوابة الداخلية للمدرج الخاص باستقبال الجماهير ثم التوجه للكرسى المخصص لكل مشجع.