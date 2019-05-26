شكرا لقرائتكم الفطور فى الطريق .. جماهير الأبيض: بنحبك يا زمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخلت جماهير الزمالك المطاعم الذي بجوار ملعب برج العرب للافطار قبل المباراة الهامه امام نهضة بركان المغربي بنهائي كأس الكونفدرالية، و ستدخل بعض الجماهير بالطعام داخل الملعب و البعض الاخر يفطر بالمطاعم المجاورة. ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، احرزه كودجو فى الدقيقة الأخيرة من المباراة. Advertisements

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