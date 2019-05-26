شكرا لقرائتكم الزمالك والأهلى يد واحدة على الإفطار قبل نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص أحد مشجعى الأهلى على الإفطار مع زميله الزملكاوى، قبل حضورهما مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وجود أكثر من تذكرة مزورة بين جماهير الأبيض التى جاءت لدعم فريقها فى النهائى.
قام المشجعان بتناول الإفطار سويًا قبل الدخول لملعب برج العرب، لمؤازرة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية، الذى يسعى الأبيض للتتويج بها لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.
يذكر أن الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، أمام نهضة بركان اليوم، للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.
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