شكرا لقرائتكم شباب الزمالك فى الطريق لبرج العرب لدعم الأبيض فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه أشبال الزمالك إلى ملعب برج العرب لدعم الزمالك فى مباراته المرتقبة والمصيرية أمام نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. ويبحث الزمالك عن التتويج باللقب القارى لأور مرة فى تاريخه وإسعاد جماهير القلعة البيضاء المقدرة بـ 50 ألف مشجع فى ملعب برج العرب. Advertisements اشبال الزمالك

اشبال الزمالك

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