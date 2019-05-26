شكرا لقرائتكم الزمالك ضد نهضة بركان .. تعرف على نصائح طارق يحيى للاعبى الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه طارق يحيى نجم الزمالك السابق، نصائحه للاعبى الأبيض، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الساعة العاشرة مساءً.

وقال طارق يحيى: "ثقوا فى الله ثم أنفسكم، وعدم الاستعجال فى إحراز الأهداف، وكذلك التركيز الجيد فى النواحى الدفاعية، واستغلال الجماهير الغفيرة التى ستتواجد فى مدرجات برج العرب، للضغط على المنافقس".