شكرا لقرائتكم اليابان تكسب المكسيك بثلاثية نظيفة في مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق منتخب اليابان انتصاره الأول في بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه الكبير 3 - صفر على نظيره المكسيكي يوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للمسابقة.

وارتفع رصيد اليابان، التي تعادلت 1 - 1 مع الإكوادور في الجولة الماضية، إلى أربع نقاط، لتتربع على صدارة المجموعة مؤقتا، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، الذي يواجه نظيره الإكوادوري في وقت لاحق بالمجموعة ذاتها.

في المقابل، ظل منتخب المكسيك قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاطـ، عقب تلقيه هزيمته الثانية على التوالي، وذلك بعدما خسر 1 - 2 أمام منتخب إيطاليا في مستهل مبارياتهما بالمجموعة.

وافتتح تايسي مياشيرو التسجيل لليابان في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله كيوسوكي تاغاوا الهدف الثاني في الدقيقة 52. وواصل مياشيرو تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث لليابان وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 77.